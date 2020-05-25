Распространение коронавируса может полностью закончиться до прихода осени. Такое мнение выразил российский кардиохирург, академик РАН Лео Бокерия.

«Я думаю, что к концу лета мы эту заразу победим», — приводит РИА «Новости» слова академика.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее сообщала, что России удалось стабилизировать ситуацию с распространением коронавируса. Специалисты уже называют прогнозы стабильными и благополучными. Более того, 44 из 85 регионов страны могут начать первый этап отмены ограничительных мер.

При этом Попова предупредила, что смертность от коронавируса пока будет расти. Это происходит из-за того, что пик летальных исходов во время эпидемии приходит позже пика заболеваемости.

Ранее в Роспотребнадзоре отмечали, что ни один пациент не скончался после инфицирования дома. Хотя во многих странах больные умирали именно дома. По информации на 24 мая, в России подтвердили 344 481 случай заболевания COVID-19. Всего врачи вылечили 113 229 пациентов, подхвативших коронавирус. Умер после заражения 2541 пациент.