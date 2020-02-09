Режим ЧС объявлен в одном из районов Казахстана из-за массовой драки

«Объявить чрезвычайную ситуацию техногенного характера местного масштаба на территории Кордайского района Жамбылской области с 21:00 часов 8 февраля 2020 года», — указано в официальном заявлении властей.

Руководителем ликвидации чрезвычайной ситуации назначен первый замглавы области Бекболат Орынбеков.

Массовая драка случилась 7 февраля поздно вечером на окраине села Масанчи. Сначала в ней участвовало 70 агрессивно настроенных местных жителей. Процесс снимался на видео, которые выкладывали в Сеть, чтобы привлечь еще больше народу.

Когда собралось около 300 человек, началась стрельба. Предварительно указывается, что это был бытовой конфликт, который превратился в межэтнический. В приехавшую полицию участники драки начали кидать камни и стрелять. Погибло восемь человек, 40 ранены. Власти арестовали около 50 человек. Сейчас ситуация под контролем властей.