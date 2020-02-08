Жертвами массовой межнациональной драки в Казахстане стали 8 человек

Массовое межнациональное побоище началось поздно вечером 7 февраля в Казахстане на границе с Киргизией. Погибли люди. Также есть пострадавшие.

«В Кордайском районе Жамбылской области произошла групповая драка из хулиганских побуждений. Этим попытались воспользоваться провокаторы. Полиция нормализовала ситуацию, она взята под контроль», — написал на своей странице в Twitter президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Он заявил, что есть погибшие и пострадавшие. Президент призвал казахстанцев не поддаваться ложным слухам и помогать сотрудникам правопорядка.

«Наш народ сохранял единство в самых сложных обстоятельствах. И сегодня мы не допустим, чтобы отдельные лица нанесли ущерб единству народа», — отметил Токаев.

В МВД уточнили, что травмы получили 40 человек, а 8 — погибли.

Сейчас специальная государственная комиссия разбирается во всем, что произошло в Кордайском районе. Также для расследования конфликта создадут межведомственную комиссию. Ее основная задача найти тех, кто призывает к межнациональной розни и распространяет провокационные слухи и дезинформацию. В соцсетях появились сообщения, что казахи напали на дома китаеязычных мусульман, которые живут в ауле Масанчи дунган.