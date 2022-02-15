Режим ЧП впервые в истории Канады объявят из-за протестов дальнобойщиков

В Канаде намерены задействовать закон о чрезвычайном положении, который ранее в стране не применяли ни разу. Власти пошли на это на фоне протестов против коронавирусных ограничений. Их инициировали дальнобойщики.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо отметил, что протестные акции наносят ущерб экономике и ставят под угрозу общественную безопасность. Его слова привело агентство Reuters.

«Мы не можем и не позволим продолжать незаконную и опасную деятельность», — подчеркнул он.

Протесты, заметил Трюдо, стали свидетельством серьезных проблем в работе правоохранительных органов. Режим ЧП до этого вводили только в Оттаве.

Дальнобойщики устраивают блокады в Канаде с середины января. Они начали протестовать после решения властей Канады и США по антикоронавирусным мерам. Водителей обязали проходить двухнедельный карантин после пересечения границы между двумя странами или предъявлять справку о полной вакцинации.

На прошлой неделе протестующие заблокировали мост Амбассадор, соединяющий Канаду и США. Ситуация повлекла за собой экономические проблемы.