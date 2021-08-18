«Резервуары для мутаций»: эпидемиолог объяснил, что будет, если богатые страны не привьют бедные

Лучший выход из пандемии коронавирусной инфекции — это сделать прививки людям, которые не болели и не вакцинировались. У них нет никакого иммунитета против возбудителя. Об этом в беседе с «360» заявил врач-эпидемиолог Эдуард Шунков.

Он отметил, что до сих пор нет точных данных о сроках сохранения антител после прививки и недостаточно изучены силы клеточного иммунитета у переболевших и их влияние на повторное заражение.

«Намного логичнее привить людей не имеющих иммунитета, не болевших и не вакцинированных. Для того, чтобы как можно быстрее создать иммунную прослойку, чем бросить все силы на ревакцинацию людей, у которых имеются одна или две прививки», — отметил он.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что неравномерное распределение вакцин в мире приведет к тяжелым последствиям. Главный научный сотрудник организации Сумья Сваминатан подчеркнула, что в бедных странах сохраняется большое количество людей, которые не получили ни одной дозы вакцины. Они могут стать резервуарами для дальнейшей мутации коронавируса.

«Эти данные указывают на отсутствие необходимости применять дополнительные дозы», — привело цитату Сваминатан CTV News.

Глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус уже призывал США и страны Европы отложить проведение ревакцинации до конца сентября и направить освободившиеся дозы вакцины в бедные страны, чтобы побороть пандемию.

Выступление представителей ВОЗ произошло на фоне официального заявления Минздрава США, который анонсировал ревакцинацию жителей с середины сентября. В ведомстве заявили, что бустерные препараты позволят максимально защитить организм от штамма «дельта», который отличается повышенной заразностью. Те, кто уже сделал прививку теряют накопленные антитела.

«Основываясь на нашей последней оценке, текущая защита от тяжелых заболеваний, госпитализации и смерти может снизиться в ближайшие месяцы, особенно среди тех, кто подвергается более высокому риску или был вакцинирован на ранних этапах», — говорится в сообщении.

Бустерные вакцины увеличат количество антител в организме человека. Поставить третью прививку от коронавируса ведомство рекомендовало на восьмой месяц после второй дозы. В ведомстве подчеркнули, что параллельно США продолжат поставки вакцин в страны третьего мира, которым планируют передать около 600 миллионов доз препарата.

О ревакцинации в Евросоюзе известно пока только то, что руководство подписало контракт с Pfizer на поставку 1,8 миллиардов доз препарата для ревакцинации. Вопрос проведения процедуры каждая страна примет отдельно. Пока неизвестно, когда это произойдет и сколько доз вакцин Евросоюз передаст в бедные страны.