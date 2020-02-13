Ревнивый мексиканец хотел спустить останки жены в унитаз

В Мексике мужчина попытался смыть останки своей жены в унитаз. Не справившись, он позвонил бывшей возлюбленной и рассказал о своем поступке. На жестокое убийство мексиканца якобы толкнул дьявол.

На свою 25-летнюю супругу Эрик Франциско напал в их доме в центре Мехико, сообщил портал Daily Star. Мужчина схватил нож, пырнул девушку, а потом изуродовал ее тело и расчленил. Чтобы избавиться от останков, он и воспользовался канализацией.

Об убийстве мексиканец по телефону рассказал экс-супруге и позвонил в полицию. Мужчину 46 лет нашли окровавленным. Он заявил, что находится под действием наркотиков и «дьявол проник в него», поэтому и решился на преступление. Позже мужчина добавил, что всему виной — его ревность.