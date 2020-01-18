Убийца расчленил 17-летнего парня в Дублине. Подросток взял на себя слишком много

Школьника из Ирландии зверски убили и расчленили. Его голову оставили в автомобиле, который потом подожгли. Это не случайность, а предупреждение. Думаете, это очередная новость об убийстве? Все куда серьезнее.

Кину Мулли-Вудсу было всего 17 лет. На днях его отрубленную голову нашли в сгоревшем автомобиле Volvo в районе Драмкондра, Дублин. Это при том, что убили молодого парня, предположительно, в доме в городе Дроэда, который находится в часе езды от места, где нашли его голову.

Живым парня видели в прошлое воскресенье. На следующий день в дублинском районе Кулок из автомобиля выбросили спортивную сумку, в которой находились конечности Мулли-Вудса. В сумке не было головы парня — ее обнаружили только в среду, в сгоревшей машине.

С этого момента стало ясно, что это не простое убийство. Полиция считает, что молодой человек перешел дорогу очень влиятельным людям. Так рассуждать правоохранители начали, когда нашли пальцы Мулли-Вудса — эти конечности выбросили отдельно от остальных. Полиция полагает, что так потенциальные преступники хотели скрыть следы собственной ДНК под ногтями парня, ведь он явно боролся за жизнь. Но не получилось. Характер убийства и улики сказали о том, что 17-летний Мулли-Вудс — жертва масштабной войны банд наркодилеров, базирующихся на севере Дублина. И произошедшее — предупреждение для других гангстеров и полиции.

Парень что-то знал

Следователи довольно быстро сделали выводы — в качестве подозреваемого они определили 35-летнего «дублинского киллера-психопата». Так полиция прозвала серийного убийцу, но не уточнила, за какие конкретно преступления его так прозвали и почему до сих пор не поймали. Но поверить, что с головой у этого мужчины что-то не так, можно — он снимал на видео, как пытал Мулли-Вудса. На ролике, который, естественно, правоохранители не показали и попросили местных жителей не распространять материал, запечатлены последние минуты жизни молодого человека.

Благодаря ролику полиция предположила, что голова Мулли-Вудса предназначалась Корнелиусу Прайсу — потенциальному главарю одной из банд наркодилеров.

В городе Дроэда еще с июля 2018 года усилилось противостояние двух банды наркоторговцев. Все началось с убийства одного из предполагаемых дилеров. После этого произошла серия «предупредительных» перестрелок, взрывов горючего и избиений по округам Мит и Лаут в Ирландии — они все возле Дублина. Ситуация накалилась после убийства сначала потенциального дилера Кита Брэнигана, а потом Ричи Карберри. Оба произошли в 2019 году.

Но при чем здесь вообще 17-летний Мулли-Вудс? Правоохранители считают, что убийство молодого человека — месть за другое преступление, совершенное в ноябре 2019 года в отношении 39-летнего Ричи Карберри. Мужчина подвергался атаке бандитов сначала в марте, но тогда выжил. А вот ноябрь стал для него роковым.

По мнению полиции, у Мулли-Вудса могли быть связи с убийцами Карберри, о которых знал «дублинский киллер-психопат». Более того, по словам источника The Sun, молодой человек работал на обе банды наркоторговцев.

Связь Мулли-Вудса с наркотиками подтверждается также тем, что информация о нем была в полиции раньше. В прошлом месяце он запугивал мать какого-то подростка, который задолжал наркоторговцу деньги — Мулли-Вудс разбил окно дома женщины и бросил туда зажигательную бомбу. По этому происшествию он проходил как подозреваемый.

Полиция продолжает выяснять обстоятельства произошедшего и ищет виновных в преступлении.