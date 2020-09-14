Реверс российского газа помешает Украине закупать СПГ у США

Украина вряд ли будет системно закупать сжиженный природный газ (СПГ) у США. После того, как она полностью перешла на виртуальный реверс российского газа, возможны только разовые сделки.

Как сообщил РИА «Новости» старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам рейтингового агентства Fitch Дмитрий Маринченко, в Европе американский СПГ успешно конкурирует с российским. Украина не располагает инфраструктурой для того, чтобы напрямую покупать СПГ. Он становится слишком дорогим по сравнению с виртуальным реверсом.

Прямых закупок российского газа нет с 2015 года. Киев в сентябре полностью перешел на виртуальный реверс, и около половины транзитных объемов остается на территории страны.

Ранее Украина неоднократно заявляла о намерении покупать газ у США. Но дальше обещаний дело не сдвинулось. Американские СМИ считают, что Киев затягивает сделку в ожидании итогов выборов в США.

Дмитрий Маринченко считает, что еще выгоднее для Украины была бы прямая закупка газа в России, так как в случае реверса трейдеры за посредничество получают маржу. Однако на рынке сейчас отмечается переизбыток предложения, и «Нафтогаз» может найти газ по более выгодной, чем предлагает «Газпром», цене.

«Сейчас, после заключения соглашения о транзите, отношения между „Газпром“ и „Нафтогазом“ в целом конструктивные, нельзя исключить, что в итоге стороны перейдут на прямые закупки, но этому могут мешать политические соображения: тема газовых поставок в Украине остается сильно политизированной», — заключил эксперт.

В начале сентября глава «Нафтогаз» Андрей Коболев сообщил, что Украина сумела накопить в подземных хранилищах рекордные 24 миллиарда кубометров газа. По его данным, власти страны намерены увеличить эти запасы.