Трамп призвал отменить результаты выборов президента 2020 года из-за ФБР

Бывший американский лидер Дональд Трамп призвал аннулировать результаты президентских выборов 2020 года. Он напомнил о решении ФБР не раскручивать историю с ноутбуком сына действующего главы США Джо Байдена.

«ФБР перед выборами похоронило историю с ноутбуком Хантера Байдена, зная, что в противном случае „Трамп с легкостью выиграл бы президентские выборы 2020 года“» — написал экс-президент США в соцсети.

По его словам, такие действия являются примером мошенничества и вмешательства в выборы на ранее невиданном уровне. Экс-президент предложил назвать настоящего победителя голосования. В качестве альтернативы он назвал отмену результатов выборов 2020 года и незамедлительное проведение нового голосования.

Осенью 2020 года издание The New York Post опубликовало материалы, якобы основанные на переписке сына президента США. Ноутбук Хантера Байдена нашли в одной из ремонтных мастерских. Позже его изъяли сотрудники ФБР. Журналисты отмечали, что скопированные фотографии могут говорить о причастности Байдена-младшего к проституции и наркотрафику.