Rеutеrs: ультраправым перечислили полмиллиона долларов перед штурмом Капитолия

За месяц до атаки на Капитолий в Вашингтоне сторонниками Дональда Трампа ультраправые активисты получили пожертвование в размере 522 тысяч долларов. Оплата прошла в биткоинах.

Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на нью-йоркскую компанию — разработчика программного обеспечения по борьбе с отмыванием денег Chainalysis.

Она выяснила, что деньги ушли 8 декабря на 22 электронных кошелька. Большинство из них принадлежит крайне правым активистам и интернет-деятелям.

Самую крупную сумму — примерно 250 тысяч долларов или 13,5 биткоина — получил Ник Фуэнтес. Он является лидером ультраправой группировки Groypers. Активист был на митинге сторонников Трампа в Вашингтоне 6 января. Его видели у здания Капитолия, когда начался штурм здания.

По данным Chainalysis, среди получателей — организация VDARE и стример Итан Ральф. Организация выступает против иммиграции в Штаты. Владельцы других кошельков пока не установлены.

В Chainalysis заявили, что у них есть «убедительные доказательства» того, что деньги переводил программист из Франции. Его имя не названо.

Сторонники действующего главы Белого дома ворвались в Капитолий, когда конгрессмены утверждали результаты голосования президентские выборов. Митингующие устроили в здании погром, представителей Конгресса пришлось эвакуировать. В ходе беспорядков погибли несколько человек.

Демократ Джо Байден, чья инаугурация состоится 20 января, считает Дональда Трампа виновным в случившемся. Последний отрицает обвинения в свой адрес и выступает против насилия.