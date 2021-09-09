Reuters: талибы* разрешили вылететь из страны 200 иностранным гражданам

Талибы* разрешили выпустить 200 жителей США и граждан третьих стран, оставшихся в Афганистане. Чартерные рейсы вылетят уже 9 сентября.

Пойти талибов* на такой шаг уговорил спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что «Талибан»* не выпускает из Афганистана чартерные авиарейсы, которыми пытаются улететь американцы. Блинкен подчеркнул, что Штаты работают над решением этой проблмы.

Издание The Wall Street Journal писало о тайной платной эвакуации граждан США из Афганистана. Сообщилось, что ЦРУ тайно эвакуирует американцев из этой страны, в этих операциях используют военные вертолеты.

Американские войска также совместно с союзниками по коалиции проводят наземные операции по вывозу американцев, французов, британцев, обладателей грин-карт и афганцев со специальными визами. Стоимость билета на самолет якобы составляет 6,5 тысячи долларов.

«Талибан*» — террористическая организация, запрещенная в России.