WSJ узнала о тайной платной эвакуации граждан США из Афганистана

Армия США и ЦРУ проводят тайные операции по эвакуации американцев из Афганистана, находящихся за пределами Кабула и территории аэропорта. Об этом написала газета The Wall Street Journal.

ЦРУ тайно эвакуирует американцев из Афганистана, в этих операциях используют военные вертолеты. Войска США также совместно с союзниками по коалиции проводят наземные операции по вывозу американцев, французов, британцев, обладателей грин-карт и афганцев со специальными визами. При этом в приоритете вывоз граждан США, утверждается в материале.

По сведениям от источника WSJ, основатель американской ЧВК Blackwater Эрик Принс предлагает желающим эвакуацию из Кабула на чартерном самолете. Стоимость билета — 6,5 тысячи долларов.

Шеф Госдепа Энтони Блинкен накануне заявил, что с 14 августа США вывезли из Кабула около 4,5 тысячи американцев вместе с их семьями, еще 1,5 тысячи могут оставаться в Афганистане.

Газета The Washington Post ранее сообщила, что глава ЦРУ Уильям Бернс провел в афганской столице тайную встречу с лидером движения «Талибан»*.

* «Талибан» — движение, признанное террористическим и запрещенным в России.