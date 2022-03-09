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    09 марта 2022, 07:09

    Reuters: США не включили уран в запрет импорта энергоносителей из России

    Дарья Смирнова

    Запрет президента США Джо Байдена на импорт российской нефти и других энергетических продуктов не включает запрет на импорт урана для атомных электростанций. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник.

    Reuters: США не включили уран в запрет импорта энергоносителей из России

    По информации агентства, энергетическая промышленность США зависит от России, Казахстана и Узбекистана, так как получает от них примерно половину урана, используемого на американских атомных электростанциях.

    Как указал Reuters, из-за этого представители энергетической отрасли в США настаивают, чтобы администрация Байдена не запрещала импортировать уран из России, несмотря на военную операцию на Украине.

    Президент США Джо Байден 8 марта объявил о введении запрета на ввоз российской нефти, природного газа и угля. Глава американского государства признал, что такое решение приведет к росту цен на топливо, но Вашингтон идет на этот шаг в качестве ответа на спецоперацию на Украине.

    Он также отметил, что понимает отказ стран ЕС присоединиться к данному запрету, однако подчеркнул, что если те все же согласятся последовать за США, то получат поддержку и помощь Вашингтона в снятии энергозависимости от РФ.