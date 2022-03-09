Reuters: США не включили уран в запрет импорта энергоносителей из России

Запрет президента США Джо Байдена на импорт российской нефти и других энергетических продуктов не включает запрет на импорт урана для атомных электростанций. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник.

По информации агентства, энергетическая промышленность США зависит от России, Казахстана и Узбекистана, так как получает от них примерно половину урана, используемого на американских атомных электростанциях.

Как указал Reuters, из-за этого представители энергетической отрасли в США настаивают, чтобы администрация Байдена не запрещала импортировать уран из России, несмотря на военную операцию на Украине.

Президент США Джо Байден 8 марта объявил о введении запрета на ввоз российской нефти, природного газа и угля. Глава американского государства признал, что такое решение приведет к росту цен на топливо, но Вашингтон идет на этот шаг в качестве ответа на спецоперацию на Украине.

Он также отметил, что понимает отказ стран ЕС присоединиться к данному запрету, однако подчеркнул, что если те все же согласятся последовать за США, то получат поддержку и помощь Вашингтона в снятии энергозависимости от РФ.