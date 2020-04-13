Российские военные продезинфицировали более 35 медобъектов в Сербии. До этого Москва пришла на помощь США, Китаю, Италии и многим другим. И это несмотря на то, что России еще приходится бороться с COVID-19 на собственной территории. Куда РФ отправляла своих специалистов и оборудование, и чем ей отплатили — в материале «360».

Сербия

«За время пребывания в Республике Сербия проведена дезинфекция более 35 медицинских объектов. Обработано более 65 зданий и сооружений общей площадью свыше 400 тысяч квадратных метров и более 25 участков дорог с твердым покрытием общей площадью около 70 тысяч квадратных метров», — говорится в сообщении Минобороны России.

Источник фото: Минобороны

В частности, обработали военный госпиталь в городе Ниш. А до этого российские медики осмотрели более 170 пациентов.

Белград попросил Москву о помощи в борьбе с COVID-19 26 марта. Через неделю в российском Минобороны уже сообщили о создании авиационной группировки, которую отправили в Сербию.

США

Россия предложила свою помощь в виде медицинской техники и средств защиты Штатам. Это произошло после того, как Владимир Путин и Дональд Трамп договорились сотрудничать во время пандемии.

Тогда Минобороны России направило в США самолет Ан-124-100 «Руслан». На борту — необходимое для спасения американцев оборудование, дезинфицирующие средства, очки, маски и респираторы.

Американские диспетчеры поблагодарили российских пилотов за помощь, а посол России в США Анатолий Антонов выразил уверенность, что Штаты при необходимости тоже окажут России содействие. Вопрос с помощью американцев россиянам пока открыт, однако Штаты уже купили у России часть медицинского оборудования, привезенного для борьбы с пандемией.

Видео: постпредство РФ в США

Италия

На помощь Италии Россия отправила 14 самолетов. На бортах, помимо медицинских принадлежностей, были военные вирусологи. На технике надпись: «Из России с любовью».

После этого житель одного из городков в Пьемонте поблагодарил Москву. Фредерико Кане выложил видео, на котором меняет флаг Евросоюза, отказавшегося выручать Италию, на российский триколор.

Китай

Китаю Россия отправила около 23 тонн медицинских масок, защитных очков, перчаток, одежды и прочих материальных средств. Посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй назвал помощь российской стороны «искренней, своевременной, твердой и всесторонней». Он отметил множество материалов российских СМИ, в которых поддерживали Поднебесную в очень непростой для нее период.

Пекин услугу Москвы не забыл и ответил тем же. Китай отправил в Россию группу медиков, среди которых авторитетные вирусологи, которые приобрели богатый опыт борьбы с COVID-19 за время противодействия ему в своей стране. А перед этим Поднебесная поделилась средствами защиты. Это была большая партия инфракрасных термометров, масок, защитных костюмов, респираторов и других средств защиты.

Иран

Ирану Россия отправила 500 наборов для тестирования на коронавирус. Этого должно хватить для проведения 50 тысяч тестов.

КНДР

КНДР получила от России порядка 1500 наборов для тестирования. При этом Пхеньян до сих пор утверждает, что в стране нет зараженных коронавирусом.

Венесуэла

24 марта в Венесуэлу из России прибыла первая партия гуманитарной помощи, которая состояла из 10 тысяч тестов. А в начале апреля в Каракас доставили уже 20 тысяч диагностических тестов.

«Российско-венесуэльское сотрудничество по линии здравоохранения успешно развивается. Наши медики находятся в прямом постоянном контакте», — отметил посол РФ в Каракасе Сергей Мелик-Багдасаров.

Перед этим Каракас обращался за помощью к Международному валютному фонду (МВФ). Но он отказал государству в выделении средств для борьбы со смертельным заболеванием. Об этом сообщили в Associated Press со ссылкой на пресс-службу организации.

Монголия

Отечественную тест-систему на выявление коронавируса отправили и в соседствующую с Китаем Монголию.

Босния и Герцеговина

Глава оборонного ведомства России Сергей Шойгу распорядился отправить в Боснию и Герцеговину три самолета с помощью. В балканскую страну отправят 24 военнослужащих, а также пять единиц специальной и военной техники.

Страны бывшего СССР

Москва уже направила в страны СНГ тест-наборы, позволяющие сделать порядка 100 тысяч проверок на COVID-19. За март Россия доставила в государства бывшего СССР 1376 таких систем. А в ближайшие два месяца планируют организовать дополнительную поставку — более трех тысяч комплектов.

Ранее «360» рассказал, зачем Москва активно помогает другим странам в борьбе с коронавирусом.