Reuters: ОПЕК+ может договориться, если США сократит добычу нефти

Ранее Reuters сообщило, что Россия готова пойти на уступки в нефтяной войне с США и Саудовской Аравией. Москва готова пойти на серьезные уступки, если сумеет достичь взаимопонимания с партнерами. По данным двух источников агентства, речь идет о существенных сокращениях добычи нести. Ранее президент России Владимир Путин говорил о 10 миллионах баррелей в сутки, или большем числе.

Встреча ОПЕК+ запланирована на 9 апреля. Bloomberg отметил, что сейчас не достигнуто соглашение между Москвой и Эр-Риядом. Они до сих пор не договорились о параметрах сокращения добычи нефти. По данным издания, обе стороны призывают США присоединиться к соглашению.

Сделка ОПЕК+ по сокращению добычи нефти прекратила действовать с 1 апреля. Это произошло после того, как Россия и Саудовская Аравия решили выйти из соглашения. Из-за этого стоимость нефти снизилась до рекордных показателей — последний раз такая цена была в 2002 году. Ранее в Кремле сообщили, что для стабилизации рынка нефти в переговорах должны принять участие те страны, которые раньше не участвовали этом процессе.