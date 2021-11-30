Республиканцы в США заблокировали проект оборонного бюджета с санкциями против России

Все представители Республиканской партии в США не поддержали проект бюджета страны на оборону на будущий год. В него также входили санкции против России. Прямой эфир заседания сенаторов вел телеканал C-Span.

Согласно этому проекту, в 2022 году на оборону страны должно было быть выделено 770 миллиардов долларов. Для того чтобы акт утвердили, требовалось 60 голосов, но это количество не было достигнуто — его поддержали только 45 сенаторов Демократической партии, а 51 республиканец отверг.

Перед тем как провести голосование, глава Республиканской партии предупредил сенат, что проект заблокируют, потому что демократы не захотели внести в него предложения его однопартийцев. Например, инициатива касалась санкций против газопровода «Северный поток — 2». Именно это предложение особенно не понравилось представителям Демократической партии.

Ранее зарубежные СМИ писали, что администрация президента США Джо Байдена с помощью своих сторонников среди демократов старается добиться отмены санкций против газопровода.