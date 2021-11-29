Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков в разговоре с RT прокомментировал реакцию Германии на санкции США против газопровода «Северный поток - 2». Ранее представитель МИД ФРГ Кристофер Бургер заявил, что Германия выступает против этих санкций.

В Германии понимают необходимость газопровода. Иначе он в принципе не смог бы появиться, пояснил депутат.

«В самые трудные периоды, когда вроде бы сгущались тучи над „Северным потоком — 2“, я всегда прогнозировал, что он будет достроен и немцы доведут проект до его завершения… Строительство газопровода не начиналось бы в принципе, если бы в Германии не было тех, кто понимает, что такой газопровод отвечает интересам немецкого бизнеса, граждан и экономического развития Германии в целом», — сказал Новиков.