Рейтинг одобрения американского президента Джо Байдена упал и достиг рекордных 36%. Об этом говорят результаты опроса Reuters и Ipsos.

Согласно полученным данным, 59% жителей США не одобряют работу своего президента. Противоположного мнения придерживаются лишь 36% респондентов, это на 6% ниже, чем неделей раньше. По данным агентства, это максимально низкий уровень одобрения Байдена за все время его президентства.

При этом рейтинг главы Белого дома сейчас все равно выше того, что был у его предшественника Дональда Трампа. В декабре 2017 года действия Трампа одобряли 33% американцев.

Опрос про Байдена проводился 23 и 24 мая в режиме онлайн. В общей сложности в нем участвовали 1005 взрослых жителей США.

Ранее президент США призвал бороться с оружейным лобби в стране. Такое заявление он сделал из-за трагедии в Техасе. Там житель города Ювальде открыл стрельбу в начальной школе, погибли более 20 человек, большинство из них — дети.