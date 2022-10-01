WP: команда Байдена испугалась изменений в его поведении | 360°

Мир 01 октября 2022, 18:09 Поделиться Telegram

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Viber WP: команда Байдена испугалась изменений в его поведении Колумнист WP МакАрдл: поведение Байдена ставит под вопрос его участие в выборах 2024 года White House

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Поведение президента США Джо Байдена за последние несколько лет сильно изменилось. Он с трудом выступает на публике и часто заговаривается во время комментариев для прессы. Если на прошлых выборах он фактически отказался от предвыборной кампании из-за пандемии, то новая президентская гонка такого шанса не даст. Об этом в своей колонке для The Washington Post написала журналист Меган МакАрдл.

Если бы не коронавирус, подчеркнула она, Трамп выиграл бы прошлые выборы у Байдена. Избиратели больше доверяют кандидатам, которые обращаются к ним лично. Кроме того, у экс-президента США достаточно харизмы, чтобы обаять любого.

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Байден во время прошлой президентской кампании всегда выглядел уставшим, в какое бы время он ни появлялся на публике. Он всегда старательно подбирал слова и смущался, если приходилось отвечать на неудобные вопросы.

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Действующий американский лидер в политике очень давно. Достаточно посмотреть его выступления 10-летней давности, чтобы понять, что речь Байдена замедлилась, а сам он уже не проявляет той остроты ума, которой обладал ранее.

Для его команды это большая проблема в условиях будущих выборов. Будущий конкурент Байдена от республиканской партии станет указывать на состояние президента и поднимет вопрос о его пригодности к управлению страной на еще один срок.

Так же пытался действовать Трамп, но тогда все понимали, что пандемия находится на пиках. Сегодня люди уже вернулись к своей обычной жизни. А это значит, что самому Байдену и его команде придется ответить себе, достаточно ли президент силен, чтобы провести успешную кампанию. Пока это вызывает большие сомнения.

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