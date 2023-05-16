Мир 16 мая 2023, 02:53 Решение заморозить российские активы назвали пирровой победой США Сенатор Пушков назвал пирровой победой решение США заморозить активы России РИА «Новости»

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Решение США о заморозке 300 миллиардов долларов российских активов станет их пирровой победой, написал в своем Telegram-канале сенатор Алексей Пушков. По его словам, подобный шаг лишний раз продемонстрировал многим государствам ненадежность доллара как резервной валюты.

Пушков отметил, что синдром превосходства привел Штаты к импульсивным решениям и стратегическим ошибкам.

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По его словам, Китай и другие страны мира поняли, что использовать доллар в виде резервной валюты крайне ненадежно, ведь Штаты готовы использовать в качестве политического оружия заморозку государственных средств.

«Ход событий предвещает, что решение США заморозить российские деньги станет пирровой победой, и эти 300 миллиардов, скорее всего, выйдут американцам боком. Потеряют они гораздо больше», — отметил сенатор.

Американские власти столкнулись с угрозой дефолта, однако до сих пор не предприняли действий для исправления ситуации. По мнению автора Telegram-канала «Голос Мордора», стране удастся решить проблему государственного долга, однако сделать это получится исключительно за счет других стран.