Мир 07 марта 2024, 19:08 Решение синода РумПЦ приведет к многолетним переговорам России, Украины и Молдавии Политолог Макаркин: решение синода РумПЦ приведет к долгим переговорам РИА «Новости»

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Синод Румынской православной церкви объявил о благословении, поощрении и поддержке инициативы православных общин на Украине по возрождению связей с материнской церковью, то есть с Румынским патриархатом. Это решение приведет к долгим переговорам, заявил РИА «Новости» вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин.

В документе Синода был пункт, напрямую связанный с нынешним украинским вопросом. Речь идет о Молдавии, где РумПЦ уже более 30 лет «извлекает выгоду» из непростой ситуации.

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Решение, принятое в Румынии, стало неожиданностью для России, Украины и Молдавии. При этом реакция сторон трехстороннего конфликта, за исключением раскольнической ПЦУ, оказалась весьма сдержанной, отметил Макаркин. Во многом это связано с тем, что РПЦ не готова портить отношения с РумПЦ.

«Интересы затронуты в обоих случаях. С Молдавией история давняя. Однако определяющий фактор тот, что Бессарабская митрополия значительно меньше, чем ПЦМ, сохраняющая связи с Россией. Украина — куда более важная для Московского патриархата тема», — добавил эксперт.

По его словам, в дальнейшем стороны могут начать сложные и многолетние переговоры. Их исход будет зависеть от политики советских властей.

Летом 2023 года Россия призвала Молдавию отказаться от практики вмешательства в церковные дела. Республику попросили не раскалывать общество по языковому, конфессиональному и другим признакам.