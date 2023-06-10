Мир 10 июня 2023, 02:02 Решение Саудовской Аравии сократить добычу нефти назвали сюрпризом для ОПЕК+ Reuters: решение Саудовской Аравии сократить добычу нефти в июле стало сюрпризом для ОПЕК+ РИА «Новости»

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Решение Саудовской Аравии добровольно сократить добычу нефти в июле стало сюрпризом для других стран ОПЕК+. Об этом сообщило Reuters со ссылкой на собственные источники.

Эр-Рияд до последнего не раскрывал свой план партнерам на переговорах в Вене и только после их завершения объявил о самом большом снижении добычи ресурса.

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На встрече в Вене 4 июня Саудовская Аравия, Россия и другие члены ОПЕК+ договорились продлить ограничения на добычу нефти в 2024 году. Идея Эр-Рияда сократить добычу с 10 миллионов до девяти миллионов баррелей в сутки не поднималась. И информация о дополнительном сокращении стала большим сюрпризом для всех.

Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бин Салман, анонсируя самое большое сокращение нефтедобычи в стране за последние годы, назвал это «саудовским леденцом на палочке».

«Мы всегда хотим добавить интриги. И не хотим, чтобы люди пытались предсказать, что мы делаем», — сказал он, добавив, что рынок «нуждается в стабилизации».

А за несколько дней до встречи в Вене, напомнило агентство, саудовский министр пообещал причинить вред спекулянтам, желающим заработать на снижении стоимости нефти.

При этом Россия избежала дальнейшего сокращения, а Анголе и Нигерии установили квоты, не требующие реальных сокращений. Повышенную квоту получили и ОАЭ. В результате решения Саудовской Аравии все производители нефти выиграли, учитывая потенциальный рост цен на фоне сокращения добычи в Саудовской Аравии.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя обещания президента США Джо Байдена принять меры в ответ на решение сократить добычу нефти, заявил, что Саудовская Аравия — суверенное государство, которое проводит собственную экономическую политику.