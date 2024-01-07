Мир 07 января 2024, 02:05 Контроль России над Арктикой признали в Британии Daily Mail: Россия выиграет в новом международном конфликте в Арктике РИА «Новости»

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Запад сталкивается с большими проблемами в новой глобальной «войне», которая разгорается в Арктике. Россия уже одерживает победу в этом противостоянии благодаря своим ледокольными технологиям, об этом написал обозреватель британской газеты Daily Mail Дэвид Аверре.

«В то время как Запад пытается отстоять свои интересы на Крайнем Севере, Россия уже заняла стратегическую позицию на переднем крае гонки за доминирование в Арктике», — указал он.

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Журналист напомнил, что Россия имеет самый крупный современный флот в мире, что также является преимуществом в разворачивающейся «глобальной войне» за контроль над природными ресурсами и торговыми путями Арктики.

По словам Аверре, российские власти вложили с 2014 года в развитие военной инфраструктуры за Полярным кругом «огромные средства».

Обозреватель Bloomberg Лиам Деннинг ранее сообщил, что США заявили о планах получить новые территории в Арктике.