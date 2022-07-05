Замглавы Минпромторга назвал плюсы ухода Microsoft из России

Уход компании Microsoft с российского рынка положительно повлияет на разработчиков отечественного софта. Производители получат новые возможности для роста, заявил замглавы Минпромторга Василий Шпак.

«С точки зрения разработчиков и производителей отечественного софта этот шаг безусловно позитивный. В среднесрочной и долгосрочной перспективе он очень положительно будет сказываться на их возможностях и на тех нишах рынка, которые они смогут занять», — привел слова Шпака ТАСС.

Как отметил заместитель министра, в будущем российские разработчики смогут сделать рывок в вопросе увеличения качества своих продуктов. В этом им поможет повышение спроса и обратная связь с потребителями. Также Шпак добавил, что решение Microsoft не скажется на количестве пиратских версий операционной системы.

«В этом смысле, есть Microsoft на рынке или нет Microsoft на рынке особо влияния не окажет», — сказал он.

Замглавы ведомства подчеркнул, что в России уже есть свои операционные системы. В качестве примера он привел Astra, «Альт» и «Ред ОС».