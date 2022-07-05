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    05 июля 2022, 04:57

    Замглавы Минпромторга назвал плюсы ухода Microsoft из России

    Замглавы Минпромторга Шпак: уход Microsoft даст развитие российскому софту

    Дарья Бунякова

    Уход компании Microsoft с российского рынка положительно повлияет на разработчиков отечественного софта. Производители получат новые возможности для роста, заявил замглавы Минпромторга Василий Шпак.

    Замглавы Минпромторга назвал плюсы ухода Microsoft из России

    «С точки зрения разработчиков и производителей отечественного софта этот шаг безусловно позитивный. В среднесрочной и долгосрочной перспективе он очень положительно будет сказываться на их возможностях и на тех нишах рынка, которые они смогут занять», — привел слова Шпака ТАСС.

    Как отметил заместитель министра, в будущем российские разработчики смогут сделать рывок в вопросе увеличения качества своих продуктов. В этом им поможет повышение спроса и обратная связь с потребителями. Также Шпак добавил, что решение Microsoft не скажется на количестве пиратских версий операционной системы.

    «В этом смысле, есть Microsoft на рынке или нет Microsoft на рынке особо влияния не окажет», — сказал он.

    Замглавы ведомства подчеркнул, что в России уже есть свои операционные системы. В качестве примера он привел Astra, «Альт» и «Ред ОС».