Мир 05 апреля 2023, 05:49 Решение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти нанесет западным странам тройной удар The Telegraph: сокращение добычи нефти ОПЕК+ нанесет тройной удар по западным странам Unsplash

Читать 360tv в

В условиях, когда энергетическая политика Саудовской Аравии ориентирована против США, Россия находится в выгодном положении. Об этом сообщила обозреватель The Telegraph Мелисса Лоуфорд.

«Западу нанесен тройной удар. Высокие цены на нефть будут стимулировать инфляцию. Решение ОПЕК+ говорит о том, что Саудовская Аравия поворачивается спиной к Западу и лицом к Китаю», — заявила автор.

Реклама

Она подчеркнула, что рост цен на нефть также ослабит антироссийские санкции. По мнению журналистки, одним из главных победителей в отношениях с Эр-Риядом будет президент России Владимир Путин.

Кроме того, аналитик Бенджамин Хильгеншток рассказал, что повышение цены на нефть на один доллар увеличит доходы России примерно на 2,7 миллиарда долларов в год

Ранее вице-премьер Александр Новак сообщил, что Россия продлила добровольное сокращение добычи нефти на 500 тысяч баррелей в сутки до конца 2023 года. По его словам, международный рынок сейчас непредсказуем из-за банковского кризиса в Европе и США