Важное 02 апреля 2023, 17:50 Россия продлила добровольное сокращение добычи нефти Россия продлила сокращение добычи нефти на 500 тысяч баррелей в сутки до конца 2023 года РИА «Новости»

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Россия продлила добровольное сокращение количества добываемой нефти на 500 тысяч баррелей в сутки до конца 2023 года. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак, его заявление опубликовала пресс-служба правительства.

«В качестве превентивных и ответственных действий Россия снизит количество добываемой нефти на 500 тысяч баррелей в сутки до конца 2023 года от среднего объема добычи февраля, определенного независимыми источниками», — подчеркнул он.

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Международный рынок, добавил Новак, в настоящий момент переживает время непредсказуемости и высокой волатильности из-за банковского кризиса в Европе и США, недальновидных и непредсказуемых решений в энергетической политике, а также глобальной экономической неопределенности.

«Ключевым элементом обеспечения энергетической безопасности является предсказуемость на мировом нефтяном рынке», — добавил вице-премьер.

Ранее Новак заявил, что из-за санкционных ограничений России пришлось переориентировать экспорт нефти в такие страны, как Индия и Китай.