Решение ОПЕК+ назвали позитивным для рынка нефти

Определение параметров сделки ОПЕК+ окажет позитивное влияние на рынок нефти. Решение должно поддержать цены, заявил директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко.

«Для рынка новость позитивная: ОПЕК+ в целом пока не будет увеличивать добычу, это снижает вероятность того, что рынок перейдет в состояние профицита и должно поддержать цены», — привело слова Маринченко РИА «Новости».

Директор группы отметил, что в наиболее выгодном положении оказались Россия и Казахстан. Он подчеркнул, что принятое решение говорит о том, что переговоры выдались непростыми. Кроме того, у сторон был разный взгляд на то, как стоит поступить в сложившихся условиях. Маринченко добавил, что ОПЕК+ в 2021 году продолжит регулировать нефтяной рынок, чтобы не было дисбаланса, даже если потребуется прибегать к подобным нестандартным решениям.

«В ценовой войне наподобие той, которая случилась в марте-апреле прошлого года из-за разногласий между Москвой и Эр-Риядом, никто не заинтересован», — заключил он.

Заседание ОПЕК+ началось 3 января. Но участники не смогли прийти к единому мнению. По итогам переговоров 5 января определились параметры сделки на февраль и март, пишет газета «Известия». России и Казахстану разрешили увеличить объемы на 65 и 10 тысяч баррелей в сутки соответственно.