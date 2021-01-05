Россия увеличит добычу нефти в рамках ОПЕК+

В ведомстве заявили, что по итогам второго дня заседания страны-участницы соглашения сохранили январский уровень добычи нефти на февраль и март. Но России и Казахстану разрешили увеличить объемы на 65 и 10 тысяч баррелей в сутки соответственно.

Новая квота России на добычу нефти в рамках договоренностей ОПЕК+ на февраль составила 9,184 миллиона баррелей в сутки, в марте — 9,249 миллионов баррелей.

Часть стран не выполнили свои обязательства в полном объеме. От них ждут плана компенсации добычи до 15 января. Следующее заседание ОПЕК+ пройдет 4 марта.

Заседание ОПЕК+ началось в минувший понедельник, 3 января. Но участники не смогли прийти к единому мнению. В последний раз решение о повышение объема добычи нефти страны ОПЕК принимали в декабре. С 1 января количество добываемого сырья увеличили на 500 тысяч баррелей в сутки. Общее ограничение в январе составило 7,2 миллиона баррелей.

В декабре же участники договорились о ежемесячных заседаниях с пересмотром разрешенного объема добычи. Первый день январской встречи ничем не закончился: Саудовская Аравия предложила оставить действующие квоты, но с этим мнением не согласились Россия и Казахстан. Стороны не пришли к единому мнению в первый день. Но, по данным СМИ, еще до второго заседания участники договорились.

По итогам заседания министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман объявил, что его страна дополнительно сократит добычу нефти на один миллион баррелей в сутки в феврале. Общий объем квот увеличился до 8,12 миллиона баррелей в сутки. Об этом сообщил RT.

Министр пояснил, что таким образом власти страны предотвратят накопление запасов добровольным сокращением.

Вице-премьер России Александр Новак назвал решение саудовского принца добровольно сократить добычу новогодним подарком.

«Это новогодний подарок для всего нефтяного рынка, который сегодня переполнен», — привела цитату Новака газета «Известия».

Вице-премьер отметил, что Россия просила увеличить объем добычи по запросу своих нефтяных компаний. По его словам, наращивание будет осторожным, чтобы не нарушить рыночного баланса.