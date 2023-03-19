Мир 19 марта 2023, 15:03 Решение МУС не помешает России отстаивать свои интересы Песков о влиянии МУС на внешнюю политику: Россия продолжит отстаивать свои интересы Википедия

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Позиция других стран об ордерах на арест президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой, выданных Международным уголовным судом (МУС), не повлияет на внешнюю политику государства. Как сообщил ТАСС, об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Так он прокомментировал вопрос о шансах разрыва отношений с Германией после признания законности ордера МУС европейской страной.

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«Россия делала и будет делать то, что наилучшим образом соответствует ее интересам», — заявил Песков.

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Представитель Кремля добавил, что для России решение МУС юридически ничтожно, как и полномочия международной организации, которые страна также не признает.

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев выступил с инициативой внести в санкционный список трех судей МУС, которые приняли решение о выдаче ордера об «аресте» президента России.