17 января 2023, 16:10
Решение Германии о поставках оружия Украине назвали позитивным
Мэр Киева Кличко анонсировал хорошие новости о поставках оружия из Германии
Германия приняла положительные решения о дальнейшей поддержке Украины, включая передачу оружия. Об этом в своем Telegram-канале написал мэр Киева Виталий Кличко по итогам встречи с вице-канцлером — министром экономики Германии Робертом Хабеком на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
Глава украинской столицы заявил, что скоро появятся хорошие новости.
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«Встретился в Давосе с вице-канцлером — министром экономики Германии Робертом Хабеком. Говорили о дальнейшей поддержке и помощи. В частности, о передаче вооружения. Положительные решения приняты», — написал Кличко.
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Решение о новых поставках вооружения на Украину страны НАТО примут по итогам встречи на военной базе Рамштайн в Германии, которая пройдет в пятницу, 20 января.
Главный вопрос, который стоит на повестке — это разрешение властей Германии о передаче другими странами Евросоюза украинским войскам танков Leopard. В минувший понедельник на переговоры с немецким кабмином в Берлин ездил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.
Германия
Виталий Кличко
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Украина
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