Завод по сжижению газа «Арктик СПГ-2» заработает в 2023 году | 360°

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Завод по сжижению газа «Арктик СПГ-2» заработает в 2023 году

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Завод по сжижению газа «Арктик СПГ-2» на Гыданском полуострове заработает уже в 2023 году. В Мурманске завершается строительство первой очереди нового предприятия.

Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений представляет собой настоящий завод по производству технологических линий по сжижению газа и оснований гравитационного типа. В его работе задействованы более 800 российских предприятий. Площадку для строительства организовали под Мурманском не случайно.

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«Здесь у нас незамерзающий Кольский залив, который может обеспечивать круглогодичную доставку материалов и удобные логистические решения», — пояснил начальник управления сопровождения строительно-монтажных работ ООО «Новатэк-Мурманск» Евгений Селищев.

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Строящиеся объекты станут первыми в мире железобетонные плавучие платформы по сжижению газа с причальной стенкой для газовозов. В каждой по два резервуара для СПГ и по одному для газового конденсата. Готовность первой составляет более 90%. Сейчас идут пуско-наладочные работы. На самом Гыдане площадка у берега практически готова. В следующую навигацию по Севморпути сюда доставят плавучую конструкцию и слегка ее притопят. Останется только подключить трубу с Утреннего месторождения и запустить завод в работу.

«Технологически эти линии они абсолютно ничем не отличаются. Отличие только в том, что в „Ямал СПГ“ они сделаны на земле, а на „Арктик СПГ-2“ платформа стоит на воде около берега», — отметил замначальника управления интеграции ООО «Арктик СПГ-2» Семен Коньков.

В соседнем доке строят уже вторую платформу для «Арктик СПГ-2». По планам, приступить к работе она должна уже летом 2024 года.

«Сейчас высокая степень готовности второй платформы. Уже тоже завершены на 98-99% все общестроительные работы, сейчас ведутся работы в резервуарах и начаты работы по механическому оснащению», — рассказал замдиректора по строительству ОГТ ООО «Арктик СПГ-2» Станислав Журавлев.

На площадке расположен самый большой цех в России объемом девять миллионов кубических метров. Здесь могут поместиться два атомных ледокола. В помещении собирают производственные модули, которые потом установят на плавучие платформы. Сами модули представляют собой сложные высокотехнологичные блоки. Первые из них собирались в Китае под чутким присмотром российских специалистов.

«Там трудилась уже наша команда интеграции отечественная, которая осуществляла связь этих модулей между собой. Сейчас же модули изготавливаются прямо в этом цеху, то есть это полностью произведенные в России модули», — подчеркнул эксперт отдела технического надзора строительства модулей ООО «Арктик СПГ-2» Станислав Морозов.

Только для ямальского «Арктик СПГ-2» «Новатэк» построит три плавучих платформы, общей мощностью порядка 20 миллионов тонн СПГ в год. А обеспечив собственные нужды по технологическим линиям, компания не исключает возможности продажи плавучих заводов сторонним заказчикам. По прогнозам экспертов, спрос на сжиженный природный газ в мире будет только расти.

Газ

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