Мир 14 апреля 2024, 05:03 «Решающий момент». На Западе объяснили тактику России в зоне СВО BI: Россия наступательными операциями доведет ВСУ до изнеможения РИА «Новости»

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Российская армия последовательно действует по истощению Вооруженных сил Украины. Такое мнение озвучил военный эксперт Джордж Баррос из американского Института изучения войны. Его слова привел новостной портал Business Insider.

По мнению аналитика, в 2024 году российская армия последовательно давит на украинскую и сокращает силы и резервы ВСУ. В итоге в 2025 году Украина не сможет провести новое контрнаступление, так как у ВСУ не будет ресурсов для этого.

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Собеседник издания добавил, что Вооруженные силы России сохраняют инициативу по всей линии боевого соприкосновения и вскоре доведут ВСУ до изнеможения постоянными наступательными операциями. Долгосрочную стратегию конфликта для Украины Баррос охарактеризовал как мрачную.

«Россия перехватила инициативу, в то время как боевые действия приближаются к решающему моменту», — заявил он.

Ранее британский аналитик Александр Меркурис заявил, что Запад в панике из-за успехов России в зоне СВО.