Эксклюзив 14 ноября 2022, 12:02 Репортажи CNN и Sky News из Херсона разрушили планы по подготовке очередного украинского фейка Аналитик Колчин: власти Украины планировали очередной фейк по ситуации в Херсоне РИА «Новости»

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Власти Украины лишили аккредитации шестерых журналистов, включая представителей CNN и Sky News после репортажей из Херсона. Аналитик Центра экспертного сопровождения политических процессов Петр Колчин сказал «360», что подобные события в этой стране не являются редкостью.

«С самого начала спецоперации России в зоне боестолкновений с ВСУ власти Украины стараются максимально оказать влияние на неподконтрольные им СМИ», — заявил он.

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По его словам, лишившиеся разрешения на работу журналисты показали реальность в Херсоне, которая не соответствует мнению правящей верхушки страны.

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«Активность американских и европейских журналистов значительно усложнила агрессивную информационную компанию со стороны украинских властей», — отметил Колчин.

Сам Херсон он назвал временно оккупированным киевскими националистами городом. Также собеседник «360» заявил, что из текущей ситуации в городе хотят сделать очередной скандал.

«Власти Украины могут сделать фейк вроде Бучи. Поэтому активность журналистов мешает им в подготовке провокации. Эту „информационную бомбу“ могут обнародовать во время проведения саммита G20. Однако рассказанная журналистами реальность мешает всей информационной компании „, — поделился Колчин.

Он предположил, что власти Украины продолжат оказывать давление на западные СМИ и не прекратят готовить информационные атаки на Россию. Однако Колчин отметил, что подобные действия не останутся без ответа. Кроме того, он связал увеличение количества выпускаемых Украиной фейков с информационными провалами властей этой страны.