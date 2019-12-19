Рэперу 6ix9ine сократили срок в 23 раза за донос на сообщников

Рэпера Даниэля Эрнандеса, известного как 6ix9ine и Tekashi69, Окружной суд в Нью-Йорке приговорил к двум годам лишения свободы плюс к пяти годам административного надзора, общественным работам и штрафу в размере 35 тысяч долларов. За бандитизм и наркоторговлю артисту грозило 47 лет заключения.

Музыкант признал себя виновным по девяти пунктам обвинения. Он повинился, что участвовал в вооруженной банде, палил из огнестрела и приторговывал наркотиками. Как сообщил сайт TMZ, рэпер пошел на сделку со следствием и сдал своих сообщников. За примерное поведение и сотрудничество он может выйти на свободу уже в начале 2020 года — учитывая проведенное в СИЗО время.

Как сообщил сайт, рэпер без сожаления сдал предполагаемых участников нью-йоркской банды Nine Trey. Как считают правоохранители, шайка совершила ряд убийств и ограблений в Бронксе, Бруклине и на Манхэттене. Кроме того, бандиты занимались незаконным оборотом наркотиков.

«Ваше сотрудничество было впечатляющим. Это все изменило. Оно было полным и смелым», — похвалил артиста при оглашении приговора федеральный судья Пол Энгельмайер.

Коллеги по цеху между тем обвинили рэпера в стукачестве. Не исключено, что Tekashi69 после выхода на волю ждет бойкот со стороны коллег и зрителей.