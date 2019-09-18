Рэпер показал в суде свой клип, чтобы сдать членов банды

Рэпер Даниэль Эрнандес, известный как 6ix9ine или Tekashi69, снова оказался на скамье подсудимых. Исполнителя подозревали в незаконном хранении оружия и рэкете. Неожиданно молодой человек перешел из разряда подозреваемого в главного свидетеля, а помог ему в этом собственный клип.

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Как пишет TMZ, Эрнандеса арестовали еще в 2018 году. Тогда, помимо прочих обвинений, его заподозрили в связи с преступной бандой Nine Trey Bloods. Группировка совершала ограбления и убийства в Нью-Йорке.

Причастность 6ix9ine к преступлениям удалось доказать во время обысков. В квартире рэпера полицейские нашли оружие и другие предметы, указывающие на его виновность. В итоге музыканта арестовали и отправили на допрос.

Отвечая на вопросы Эрнандес сильно нервничал и перебирал свои разноцветные волосы. Позже, в зале суда, он сознался, что в 2017 году присоединился к Nine Trey и совершал различные преступления. Кроме того, он опознал двоих подозреваемых, которые тоже были в банде.

Эрнандес также упомянул свой клип на песню «Gummo». Видео сняли как раз в 2017 году и на кадры попали участники Nine Trey.

Прокурор попросил 6ix9ine показать на стоп-кадрах всех членов банды, что рэпер и сделал. Затем осужденный признал свою вину и заключил сделку со следствием. Теперь он числится главным свидетелем, исполнителя провели через безопасный туннель и поместили в камеру с усиленной охраной.

Несмотря на то, что Эрнандесу всего 23 года, он успел уже отсидеть в тюрьме за сбыт наркотиков. Также его обвиняли в сексуальной связи с несовершеннолетней и насилии.