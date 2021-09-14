Рэпер из Мексики вживил в голову золотые цепи вместо волос

Мексиканский рэпер Дэн Сур теперь будет ходить исключительно с золотыми цепями на голове. Их он вживил себе в кожу. Об этом сообщила газета New York Post.

По данным издания, 23-летний мексиканец решил стать первым в мире рэпером с прической из золотых цепочек. Для этого молодому человеку в голову вставили большое количество крючков. К ним прикрепили золото.

На данный момент на голове Суры красуются десятки цепей разной толщины. Многие из них инкрустированы бриллиантами.

«Сейчас многие красят свои волосы. Правда в том, что мне хотелось сделать нечто особенное. Надеюсь, что люди не начнут меня копировать», — заявил Дэн Сур.

В феврале этого года 26-летний Lil Uzi Vert (Саймир Вудс) имплантировал в лоб драгоценный камень. Речь идет о розовом бриллианте весом десять карат и стоимостью 24 миллиона долларов. Вудс говорил, что этот бриллиант стоит дороже, чем все его имущество, в том числе автомобили и недвижимость. Однако история закончилась тем, что в сентябре фанаты вырвали у Lil Uzi Vert драгоценный камень.