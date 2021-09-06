Фанаты вырвали бриллиант за миллионы долларов изо лба рэпера

Американский рэпер Lil Uzi Vert (настоящее имя — Саймир Вудс) пожаловался на своих фанатов, которые во время одного из его выступлений вырвали из его же лба бриллиант за миллионы долларов.

Как рассказал артист порталу TMZ, все произошло на фестивале хип-хопа Rolling Loud, который проходил в Майами. Когда Lil Uzi Vert во время выступления прыгнул со сцены в толпу, поклонники вырвали вставленный в его лоб драгоценный камень.

В феврале текущего года Lil Uzi Vert вставил себе в лоб бриллиант весом 10 каратов и стоимостью почти два миллиарда рублей. Музыканта поначалу не пугали возможные последствия для здоровья, о которых предупреждали хирурги.

Однако, как указал портал, этим летом рэп-исполнитель все же удалил драгоценность со своего лица. Lil Uzi Vert вставил камень обратно специально для выступления на фестивале Rolling Loud.