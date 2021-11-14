Рэпер Дрейк разбросал в стрип-клубе в Хьюстоне $1 млн

Канадский рэпер Дрейк устроил в хьюстонском стриптиз-клубе Area 29 аттракцион неслыханной щедрости: он забрался на балкон и сбросил на танцпол около миллиона долларов. Работники заведения смогли набить деньгами несколько мешков. Об этом сообщило издание New York Post.

Источник фото: Instagram

По данным газеты, музыкант устроил веселье в стрип-клубе на следующий день после гибели как минимум восьми людей в давке на фестивале Astroworld Festival в Хьюстоне. После ЧП на рэпера Тревиса Скотта и Дрейка и подали в суд — давка произошла во время их выступления.

На музыкальное мероприятие съехались 50 тысяч человек. В давке пострадали 17 человек, медики зафиксировали у 11 из них остановку сердца.

После случившегося Дрейк опубликовал на своей странице в Instagram свою фотографию на коленях и написал, что последние дни только и делает, что молится и пытается осмыслить «разрушительную трагедию». По данным газеты, рэпер постоянно отдыхает в клубе Area 29. Его видели в заведении через несколько дней после произошедшего на фестивале.