Восемь человек погибли во время давки на концерте рэпера Трэвиса Скотта в США

Как минимум восемь человек погибли во время музыкального фестиваля Astroworld Festival в городе Хьюстон, штат Техас. Об этом сообщил начальник пожарной службы, видео его доклада появилось на странице HeadlineHunter в Twitter.

«Подвержена гибель по меньшей мере восьми человек, десятки пострадали, около 50 тысяч человек приехали на фестиваль, 17 человек госпитализированы, у 11 из них была остановка сердца», — сообщил начальник.

Одна женщина рассказал в соцсетях, что когда приехала на фестиваль Astroworld, то увидела, как люди ворвались в ворота. Они разрушили вход для VIP-безопасности, минуя КПП. Людей топтали, но некоторых успели задержать.

На концерте толпа стала продвигаться ближе к сцене, из-за паники люди начали терять сознание. Более 300 человек получили медицинскую помощь на месте. Среди госпитализированных были даже десятилетние дети. Концерт прервали раньше времени. Сейчас организаторы начали сотрудничество с полицией.

Astroworld Festival ежегодно проводится в Хьюстоне. Его организовывает американский рэпер Трэвис Скотт.