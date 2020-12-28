Рекордный прирост новых случаев COVID-19 отмечен в Великобритании

По данным Службы здравоохранения Великобритании на 28 декабря, в стране было выявлено 41 385 новых случаев инфицирования коронавирусом. Также зафиксировано 357 летальных исходов. Власти отмечают, что новый штамм вируса с повышенной заразностью распространяется очень быстро.

Как сообщило издание Daily Mail со ссылкой на данные Минздрава, зафиксированная цифра технически является самой большой из когда-либо полученных в стране. Количество инфицированных по сравнению с прошлым понедельником выросло на 24%.

Так как истинный масштаб заражения в первой волне коронавируса из-за отсутствия тестирования до сих пор является загадкой, невозможно точно сказать, что цифра зараженных 28 декабря является самой большой с начала пандемии.

Число лабораторно подтвержденных случаев выросло по сравнению с минувшей неделей на 66%.

Точное число погибших от коронавируса из-за особенностей ведения отсчета будет точно известно в конце текущей недели. Сообщается также, что Шотландия не опубликовала данные о ежедневных смертях от COVID-19.

Скорее всего, прирост заболеваемости связан с рождественскими каникулами. Число инфицированных должно сократиться после введения карантина четвертого уровня в Лондоне, на Юго-Востоке и Востоке страны. Он затронул 16 миллионов человек. На уровень смертности в ближайшие две недели введенные меры не повлияют.

В России второй день подряд фиксируется снижение числа новых случаев заражения коронавирусом.