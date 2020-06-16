Рекордные 100 случаев COVID-19 выявили в Киргизии за сутки

В Киргизии за последние сутки подтвердили 100 новых случаев COVID-19. Это уже второй подряд рекорд выявленных случаев в республике. Большинство зараженных — из Бишкека.

В республиканской столице выявили 57 коронавирусных больных, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на оперативный штаб Киргизии.

«На 16 июня 2020 года по республике зарегистрировано 100 новых случаев СOVID-19», — уточнил представитель штаба.

Число выявленных за сутки случаев COVID-19 в республике второй раз подряд стало рекордным.

По имеющимся данным, в Бишкеке накануне умерла 85-летняя пациентка, у которой подтвердили наличие SARS-CoV-2. Медики выписали из больниц 34 пациентов, переболевших коронавирусом.

Сейчас в Киргизии 2472 подтвержденных случая COVID-19. Скончались 28 инфицированных, выздоровели 1847.

Во всем мире, по данным университета Хопкинса, выявили более восьми миллионов заболевших. Скончались свыше 436 тысяч человек.