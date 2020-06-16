Коронавирус в России и в мире. Главное на 16 июня

Во всем мире коронавирусом заразились более восьми миллионов человек, по данным университета Хопкинса. Причем пока инфекция косит мир, в Китае обнаружили ее более заразный мутировавший аналог. Сегодня в топ-5 стран по числу заражений вошли США (2 110 791), Бразилия, Россия (536 484), Индия и Великобритания.

В России

По данным на 16 июня в России 537 210 выявленных зараженных, умер 7 091 человек, вылечились — 284 539 пациентов.

Топ-5 самых «зараженных» регионов страны:

1. Москва — 207 264 заразились, 3334 умерли, 123 240 выздоровели.

2. Подмосковье — 50 042 заразились, 690 умерли, 17 422 выздоровели.

3. Санкт-Петербург — 20 813 заразились, 635 умерли, 9739 выздоровели.

4. Нижегородская область — 14 204 заразились, 173 умерли, 6811 выздоровели.

6. Свердловская область — 9558 заразились, 50 умерли, 4235 выздоровели.

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В мире

Первенство по заболеваемости в мире удерживают США, там выявлено 2 110 791 случаев. В топ-5 также вошла Бразилия, где 888 271 инфицированных, Россия (536 484), Индия (332 424) и Великобритания (298 315). За последние сутки в Индии заразились более 12 тысяч человек, что стало самым большим приростом с начала эпидемии в стране.

Источник фото: телеканал «360»

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