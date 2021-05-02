Рекордное число смертей от COVID-19 зафиксировали в Индии

В Индии за сутки скончались 3689 человек. Это максимальное значение за все время пандемии.

В стране остается тревожная ситуация с коронавирусом. Уже больше 10 дней подряд в Индии выявляют в сутки свыше 300 тысяч случаев коронавируса. За последние 24 часа зафиксировали 392 488 новых больных ковидом. Общее число больных теперь составляет 19 557 457, написал ТАСС.

За сутки скончались 3689 человек с положительным тестом на коронавирус. Общее число летальных исходов за время пандемии выросло до 215 542.

Болезнь за сутки побороли 307 865. Число выздоровевших составляет 15 992 271. В больницах на лечении остаются 3 349 644 пациента с коронавирусом.

В субботу в Индию доставили первую партию российской вакцины «Спутник V».

Кроме того, Россия отправила на этой неделе в Индию самолеты МЧС с медицинской помощью. Кроме вакцин, из РФ поставляют лекарства и необходимое оборудование, в том числе аппараты искусственной вентиляции легких. Об этом шла речь в разговоре между лидерами России и Индии.