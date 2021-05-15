Рекордное число больных ковидом в тяжелом состоянии зафиксировали в Японии

В Японии зафиксировали 1231 случай заболевания ковидом в тяжелой форме. Это новый рекорд. 11 мая таких больных в стране было 1176. Об этом сообщил телеканал NHK.

По данным телеканала, тревожные цифры растут из-за ухудшения эпидемической ситуации в Японии. До 31 мая действует режим ЧС в Токио и западных префектурах Осака, Киото и Хего. На юго-западе — в Фукуоке, в центре — в Айти. На следующей неделе власти дополнительно введут режим чрезвычайной ситуации в префектурах Хиросима, Окаяма и Хоккайдо.

По данным Университета Джонса Хопкинса, за все время пандемии в Японии выявили почти 675 тысяч случаев COVID-19. От последствий заражения коронавирусом умерли 11 330 человек.

Этим летом в Токио пройдет Олимпиада, которую перенесли с прошлого года из-за пандемии. Адвокат и политический деятель Кэндзи Уцономия составил петицию об отмене соревнований. По его словам, японские власти должны отказаться от проведения Олимпийских игр из-за сложной ситуации с коронавирусом в стране. Петицию уже подписали около 350 тысяч человек.