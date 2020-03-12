Реки крови залили улицу в столице Аргентины: видео

Тысячи литров крови хлынули на улицы части Большого Буэнос-Айреса —города Морон. Очевидцы рассказали, что здесь взорвалась полная цистерна бычьей крови. Говорят, что авария случилась на скотобойне.

Видеозапись залитых кровью улиц опубликовали в Reddit. Автор ролика уточнил, что взорвался полный бак крови. Позже его поправили, что это была цистерна. В ролике хорошо видны потоки красной реки.

Из-за близости к скотобойне местные жители и так уже не рады, что приходится терпеть зловоние. Теперь же оно стало совсем невыносимым: бычья кровь пахнет очень специфически, особенно если ей несколько дней.

Чиновники организовали уборку улиц и быстро отчитались, что в городе навели порядок, все в пределах санитарных норм. Жители Морона опровергли победные заявления властей: кровь оттерли и смыли только на центральных улицах, а вот в переулках все как было, так и осталось.

В октябре 2019 года похожая неприятность случилась с семьей из города Багли в штате Айова, США. Домочадцам пришлось спешно покинуть свое жилище. Их подвал затопило кровью с жиром и костями. Причиной происшествия стал неисправный холодильник в расположенной по соседству мясной лавке. Агрегат сломался, и зловонная жижа затопила подвал соседнего дома.

А вот жителей Луизианы затопило уже человеческой кровью вперемешку с формальдегидом. Выяснилось, что утечка произошла в местном похоронном бюро: там засорилась канализация.