Дом американцев залило кровью из соседней мясной лавки. Фото

Семье из города Багли (штат Айова) пришлось спешно покинуть свой дом. Их подвал затопило кровью с жиром и костями.

Как сообщило издание Newsweek, жертвой этой ситуации стала семья Лестина. В течение десяти лет она жила рядом с мясной лавкой. Все было хорошо, пока в начале этого года в магазине не сменились хозяева. Ими стали бывшие работники торговой точки — Джардер и Кетлин Даль.

В октябре у них сломался холодильник — и все его содержимое протекло в находившийся неподалеку дом.

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При этом хозяин дома Ник Лестина, заявил, что после случившегося владельцы лавки не выходили с ним на связь. Ущерб от случившегося составил более двух тысяч долларов.

«Я бы никому не пожелал этого, но все, что я могу сделать, — это продолжать двигаться вперед и попытаться решить проблему», — рассказал он.

Если магазин не поможет с ремонтом дома, Ник обратится в суд. Между тем Джардер и Кетлин Даль объяснили, что не знали о протечке.