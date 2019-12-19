Паспортный запрет для украинцев нанесет ущерб рейтингу Зеленского

Он добавил, что в России работают около двух миллионов украинцев, помимо этого многие ездят в РФ к родственникам.

«Я думаю, все прекрасно понимают, что не у всех людей, а особенно у пенсионеров есть загранпаспорта и более того — возможность его оформить», — сообщил собеседник телеканала.

Он напомнил, что оформление загранпаспорта стоит около 700 гривен (1800 рублей), «а это треть пенсии».

В партии «Слуга народа» сказали, что «государство не приветствует» поездки украинцев в Россию. А так как потепления в отношениях между странами не происходит, то «ужесточают все, что только можно».

В партии «Голос» лидера группы «Океан Эльзы» Святослава Вакарчука заявили, что после первой встречи Владимира Зеленского с Владимиром Путиным люди ждали потепления.

Шагом в этом направлении могло бы стать возобновление авиасообщения между странами, считает собеседник в «Голосе».

Украинцы смогут въезжать в Россию только по загранпаспорту с 1 марта 2020 года.