    19 декабря 2019, 04:48

    Паспортный запрет для украинцев нанесет ущерб рейтингу Зеленского

    Кирилл Фролов

    Запрет на использование внутреннего украинского паспорта для поездок в Россию негативно скажется на самих украинцах, рассказали источники RT в политических партиях. Собеседник в «Батькивщине» заявил, что такой подход быстро снизит рейтинг президента республики Владимира Зеленского.
    Паспортный запрет для украинцев нанесет ущерб рейтингу Зеленского

    Он добавил, что в России работают около двух миллионов украинцев, помимо этого многие ездят в РФ к родственникам.

    «Я думаю, все прекрасно понимают, что не у всех людей, а особенно у пенсионеров есть загранпаспорта и более того — возможность его оформить», — сообщил собеседник телеканала.

    Он напомнил, что оформление загранпаспорта стоит около 700 гривен (1800 рублей), «а это треть пенсии».

    В партии «Слуга народа» сказали, что «государство не приветствует» поездки украинцев в Россию. А так как потепления в отношениях между странами не происходит, то «ужесточают все, что только можно».

    В партии «Голос» лидера группы «Океан Эльзы» Святослава Вакарчука заявили, что после первой встречи Владимира Зеленского с Владимиром Путиным люди ждали потепления.

    Шагом в этом направлении могло бы стать возобновление авиасообщения между странами, считает собеседник в «Голосе».

    Украинцы смогут въезжать в Россию только по загранпаспорту с 1 марта 2020 года.