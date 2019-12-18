Украинцам понадобится загранпаспорт для въезда в Россию

В украинском правительстве заявили, что эта мера направлена в первую очередь на удобство самих украинцев. Так, данные биометрического загранпаспорта можно при выезде в Россию считать за секунды, что в итоге ускорит и упростит пересечение границы.

«В то же время при въезде граждан Украины с территории России на территорию Украины Государственная пограничная служба Украины будет осуществлять беспрепятственный пропуск граждан Украины по внутренним паспортам и свидетельствам о рождении», — подчеркнули в украинском правительстве.

Решение украинского Кабмина предусматривает, что будут приостановлены соглашения с Россией об упрощенном пересечении границы в обе стороны. Согласно достигнутым еще до начала вооруженного конфликта договоренностям, украинцы и россияне могли ездить в гости друг к другу по внутренним паспортам, а дети — по свидетельствам о рождении.

Когда начался конфликт на Донбассе и на Украине началась активная антироссийская пропаганда, отдельные положения соглашения были ужесточены Украиной в одностороннем порядке. В частности, россиянам предписали въезжать на Украину только по загранпаспортам, при этом вначале запрещали — потом отменили запрет — въезжать на территорию Украины российским мужчинам возрастом до 60 лет, потом стали требовать нотариально заверенное приглашение от гражданина Украины.

Российская сторона до сих пор придерживается изначального текста соглашений: граждане Украины беспрепятственно въезжают в Россию по внутреннему украинскому паспорту. Этот документ признается в России, по нему даже можно устроиться на работу. Будет ли теперь Россия принимать ответные зеркальные меры в отношении граждан Украины — не сообщается.

Ранее Украина решила продлить антироссийские санкции. В ответ Москва расширила санкционный список украинских товаров и пересмотрела персональный стоп-лист граждан Украины, против которых ранее были введены персональные ограничительные меры.