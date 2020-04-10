Рейтинг Трампа взлетел во время пандемии коронавируса

Работу президента, по данным исследования, одобряют 49% респондентов. При этом другие 49% негативно высказались о действиях Трампа. Еще 2% воздержались от ответа.

Аналитики считают, что рост популярности лидера США связан с обеспокоенностью американцев ситуацией с коронавирусом. Большинство опрошенных считает принятые главой Белого дома меры целесообразными.

Таким образом, Трамп впервые догнал по рейтингам вероятного кандидата от Демократической партии на президентских выборах — Джо Байдена. В марте за Байдена готовы были проголосовать 49%, за Трампа — 40%. В течение года демократ по опросам общественного мнения опережал действующего президента по популярности на 7–14%. Президентские выборы в США пройдут осенью 2020 года.

Ситуация с коронавирусом в США остается сложной. Сейчас Штаты находятся на пике распространения коронавирусной инфекции. Однако в некоторых регионах эпидемиологическая обстановка, наоборот, стабилизируется.

По данным Университета Джонса Хопкинса, число зараженных в США превысило 460 тысяч человек. Жертвами вируса стали 16 672 пациентов. Только в Нью-Йорке зарегистрировано 5150 смертей. При этом этом более 25 тысяч американцев выздоровели.