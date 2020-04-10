«На вершине кривой»: Трамп заявил о пике распространения коронавируса в США

Распространение коронавируса в США достигло своего пика. Ситуация стабилизируется в тех регионах, где была наиболее острой. В том числе в Нью-Йорке и штате Луизиана.

Американский президент Дональд Трамп заявил, что на некоторых территориях страны наблюдается спад заражения. Об этом глава Белого дома заявил на пресс-конференции, трансляция которой велась в Twitter.

США находятся на пике распространения коронавируса, а в некоторых регионах он уже пошел на спад, заявил в пятницу журналистам президент США Дональд Трамп.

«Мы на вершине кривой, я уверен», — подчеркнул глава государства. По его словам, начался процесс снижения распространения вируса в стране.

Вице-президент США Майк Пенс, принимавший участие в брифинге, в качестве примеров привел Нью-Йорк и Денвер. Признаки стабилизации наблюдаются и в штате Луизиана.

По данным Университета Джона Хопкинса, в США коронавирусом заразились 465 329 человек. Страна уже давно лидирует по распространению вируса. Из-за COVID-19 скончались 16 672 пациентов, причем только в Нью-Йорке зарегистрировано 5150 смертей. Вылечились 25,6 тысячи американцев.

Во всем мире подтверждено более 1,6 миллиона случаев заражения. Скончались более 95 тысяч человек.